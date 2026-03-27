「ドジャース８−２ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手は４年連続の開幕戦安打を放つなど、３打数１安打、２四死球で３出塁をマーク。試合後に山本由伸投手が衝撃の事実を明かした。大谷はこの日、チームのためにＳＥＩＫＯ社製の腕時計と３連覇へのメッセージを選手たちにプレゼントしたことが明らかになっていた。だが試合後、山本が「すごいシンプルにうれしく思いますし、スタッフ