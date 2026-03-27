自転車を運転する際にはさまざまな交通ルールを守る必要がありますが、知らずに違反してしまうケースもあるでしょう。例えば、自転車で車道の右側を走ることは違反です。 本記事では、車道を逆走した場合の罰則について解説するとともに、逆走以外の自転車のルールにどのようなものがあるのかをまとめています。 自転車で車道の「右側」を走るのは違反？ 警察庁によると、自転車安全利用五則では