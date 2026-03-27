入院や手術により医療費が高額になると、支払いに対して不安を感じるケースもあります。こうした場面でよく耳にするのが「高額療養費制度」ですが、「本当に負担は軽くなるのか」「どのような費用が対象になるのか」は分かりにくい部分もあるでしょう。 高額療養費制度は一定額を超えた医療費負担を抑える仕組みですが、対象外となる費用もあります。本記事では、制度の基本的な考え方を整理した上で、年収500万円程度