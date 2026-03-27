近年はスマホの普及もあり「固定電話をほとんど使用していない」という家庭も多いかもしれません。 しかし、スマホ料金が割引になるセット割が適用されている場合、固定電話を解約することでスマホ料金が高くなってしまうこともあるようです。 本記事では、スマホと固定電話のセット割について解説するとともに、固定電話を解約するメリットとデメリットもご紹介します。 スマホと固定電話のセット割とは 大手