ライアン・ゴズリング主演、ヒット中の映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』に続編製作の可能性があるようだ。 本作はアンディ・ウィアー原作小説の映像化作品で、映画では小説の結末までが再現された。著者ウィアーと製作のAmazon MGMスタジオ間で公式な話し合いは行われていないものの、米は「続編の可能性は否定できない」との関係者の声を伝えている。 その実現については、「ウィアーが主導権を