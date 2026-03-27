【モデルプレス＝2026/03/27】モデルの西山茉希が3月25日、自身のInstagramを更新。長女の小学校卒業式と入学式の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「想像以上に大きくなってる」長女の制服ショット◆西山茉希、長女の成長振り返る西山は「最後の授業となる卒業式に同席し、みんなのかっちょよさと先生方の見送る姿に感謝感謝で喉がずっとギュッと痛くて、首凝りました」と長女の小学校卒業の節目を報