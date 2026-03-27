【モデルプレス＝2026/03/27】日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」（Netflix）に出演したダイ（中井大）と恋人・シュン（中西瞬）が、3月25日までにそれぞれのInstagramを更新。ユニバーサルスタジオ・シンガポールでの2ショットを公開した。【写真】男性同士恋リアカップル「リラックスしてる2人が可愛い」ユニバ満喫2ショット◆ダイ＆シュン、ユニバーサル・スタジオでの写真投稿ダイは「心から感謝し