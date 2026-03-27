【モデルプレス＝2026/03/27】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが3月25日、自身のInstagramを更新。「ハートちゃん」の愛称で知られる夫と、愛犬とのショットを公開した。【写真】新婚の32歳美人YouTuber「体格良くてかっこいい」夫の姿公開◆さおりん、夫＆愛犬たちとの家族ショットさおりんは「ハートちゃん、寅さん、豆太郎と家族写真」とつづり、夫と愛犬とのショットを披露。さおりんが寅さん、夫が豆太