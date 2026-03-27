牛丼チェーン吉野家は、2026年3月27日（金）11時から 5月10日（日）20時まで、公式アプリ限定クーポン「中高生元気割」を配信する。【画像】利用期間や条件は？画像で確認税込300円以上の会計で100円引きとなる。放課後の友人との食事や部活動帰り、また家族と一緒の利用も可能。回数制限はなく、何度でも使える。■キャンペーン期間2026年3月27日(金)11時 〜 5月10日(日)20時■キャンペーン内容期間中、公式アプリのクーポンタ