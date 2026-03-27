全国に590店舗を展開する「ローソンストア100」は4月1日から、定番商品の「ロールパン」を値下げするほか、「冷し麺」シリーズなどの季節限定商品を順次発売する。4月の新生活シーズンに合わせ、日常の食卓に欠かせないロールパン各種をリニューアル。生地配合を見直し、おいしさを維持しながら、より日常使いしやすい価格へと刷新する。しっとりとした食感と、ほんのりとした甘さが特徴だ。ローソンストア100■ロールパン3種を値