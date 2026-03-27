【けもプラ 新商品＆再販】 8月 発売予定 青島文化教材社は、プラモデル「けもプラ」シリーズより8月新商品と再販商品情報を公開した。予約は4月1日14時からを予定している。 新商品には「けもプラ公式サイト限定」商品として「けもプラ」シリーズのキャラクターに着せることができる「ショート丈タンクトップ&カーゴパンツセット [ホワイト×オリー