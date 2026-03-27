元乃木坂４６のメンバーで、プロ雀士としても活躍するタレントの中田花奈がプライベートでの自分磨きを報告した。中田は２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「ネイルとまつパ行ってきた！」と書き出して、新たなネイルを公開。「チークネイルしたよ春ですね〜色味も可愛く作ってくださった」と、春らしい温かみのある色味のチークネイルを披露した。この投稿には「チークネイルかわいい」「春らしくて素敵ですね