◆米大リーグドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースが、同地区のダイヤモンドバックスとの本拠地での対戦となった開幕戦で逆転勝ちした。大谷翔平投手（３１）は７回先頭で迎えた第４打席は死球。クラークの初球が右肘付近に当たりヒヤリとして場内からは大ブーイングが起きたが、一瞬表情をゆがめた大谷は一塁へにや