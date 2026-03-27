北朝鮮を訪問したベラルーシのルカシェンコ大統領と金正恩総書記は26日、平壌で首脳会談を行い、2国間の友好協力条約に調印した。条約の中身は明らかにされていないが、ロシアを軸に接近してきた両国は、すでに軍事協力に踏み込んでいる。米国の北朝鮮専門メディア「NKニュース」は2月6日、北朝鮮がベラルーシの大陸間弾道ミサイル（ICBM）用移動式発射台（TEL）を製造する企業に対し、自動車部品を供給していると報じた。米国の民