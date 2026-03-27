◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２７日、美浦トレセン条件戦を連勝してオープン入りを果たし、重賞初挑戦となった前走の阪急杯でも２着と好走したララマセラシオン（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父カリフォルニアクローム）は、６枠１１番に決定。今回はキャリア１４戦目で初のスプリント戦で、丸田恭介騎手が初騎乗。鞍上は「内の方が良かったですが許容範囲ですし、並びはい