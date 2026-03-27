今日27日(金)の東海地方は、日差しが暖かく、桜(ソメイヨシノ)はさらに咲き進むでしょう。名古屋の満開も秒読み段階で、まもなく便りが届きそうです。この土日(28日29日)は、お花見日和となりますが、来週前半は広く雨が降る見込みです。見ごろの地域では、お花見のチャンスを逃さないよう、計画を立てましょう。今日27日(金)は広く晴れるが花粉の大量飛散に注意昨日26日は雲が多く、すっきりしない天気でしたが、今日27日(金)の東