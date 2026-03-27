◆センバツ第９日▽準々決勝専大松戸―山梨学院（２７日・甲子園）３年ぶりのセンバツＶを目指す山梨学院は、準々決勝で専大松戸（千葉）と激突する。投打の軸である最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（３年）を左手首の骨折で欠くが、２６日の大垣日大（岐阜）との２回戦は中盤以降に逆転に成功して３―１で勝利。準々決勝の相手は、昨秋の関東大会準決勝で１１―４の８回コールドで下した専大松戸だが、吉田洸二監督（５