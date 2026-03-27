国内女子ゴルフの今季4戦目は「アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026」(UMKカントリークラブ=6539ヤード・パー72）。温暖な気候に恵まれた宮崎が舞台の一戦は、選手にとっては少し楽ができるかもしれない。【もっと読む】ファン目線に立っていない有料ゴルフ中継の「物足りなさ」今季も例年通り、沖縄のダイキンオーキッド（琉球GC）で開幕。2日目は瞬間風速が10m超の強風が吹き、アンダーパーで回ったのは108人