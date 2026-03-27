ABCマートは27日、NIKE（ナイキ）を象徴するモデル『AIRMAX 95（エア マックス 95） BIG BUBBLE』の新キャンペーンを同日よりABC-MART GRAND STAGE及び公式オンラインストアにて開始することを発表。キャンペーンでは、窪塚洋介・愛流親子を起用し、時代に左右されずに愛され、貫き通す「AIRMAX 95」の姿勢を描いた新ビジュアルを公開した。【写真】時代を超えてかっこいい…『エアマックス95』を履いた窪塚洋介・愛流親子の新ビ