韓国発のスキンケアブランド「リアルバリア」が、新たな魅力を発信♡SEVENTEENのJOSHUAさんを公式アンバサダーに迎え、ブランドの世界観がさらに注目を集めています。肌のうるおいを守る“バリアケア”に特化した実力派アイテムは、乾燥やゆらぎが気になる季節にもぴったり。毎日のスキンケアをワンランクアップさせたい方はぜひチェックしてみて♪ 肌バリアに着目した先進技術 リアルバリアは、27年以上の研究から