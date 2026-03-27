◇ナ・リーグドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で2年連続の開幕投手を務め、6回5安打2失点、6奪三振無四球と好投。確実に試合をつくり、日本投手としては史上初となる2年連続の開幕戦での白星を挙げた。順調に3回までスコアボードに「0」を並べたが、4回無死一塁から3番・ペルドモに先制2ランを浴