政府は27日、高齢者向けの住まいを2035年度までに23年度比約1.4倍の計150万戸に増やすことを盛り込んだ次期住生活基本計画を閣議決定した。サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）などが対象。子育て世帯が優先して入居できる団地を、現時点のゼロから100カ所にする数値目標も設定した。増加する単身高齢世帯の孤立防止の重要性を強調し、団地を拠点とした医療・福祉施設を整備。特に、持ち家率が低い就職氷河期世代が高齢者に