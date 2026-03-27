タレントの鈴木紗理奈（48）が、26日放送のinterFM「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に出演。子供を持つ親としての見解を伝えた。同番組では、20代後半という女性リスナーからの相談を取り上げた。お悩みは、お互いに離婚を経験して子供がおり、将来的に同居したいものの、相手の元妻と子供の関係への配慮もあり、どう進めたら良いかというもの。自身も離婚経験があり、1人息子を育てている鈴木は「