高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第25週「ウラメシ、ケド、スバラシ。」の第125回が３月27日に放送され、話題になっています。【写真】笑顔を見せるトキ家族が見守るなか、ヘブンの思い出を丈に語るトキ。懺悔の気持ちから沈痛な表情だったトキは、丈やフミの言葉で、あることに気づき…。長い物語の幕が下り、SNSやコメントでは様々な声が寄せられました。