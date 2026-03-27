結婚10年目。子どもにも恵まれ、共働きで家事や育児を分担しながら暮らす夫・五代敦史(40歳)と妻・五代紗綾(37歳)。マンション購入の話も進み、周囲から見れば“いい夫婦（1122）”に映っていました。しかし春のある夜、妻から突然「好きな人がいる」「娘と二人で出ていきたい」と告げられて――。* * * * * * *前話はこちらかわいそうすぎた？【１】【２】誰の目にも＜いい夫婦＞に映る、結婚10年目の敦史と紗綾。しかし春のある