インフィニティとして5年ぶりに新たなモデルが登場！ 新型「QX65」とは？2026年3月27日、インフィニティは、2列シートのミッドサイズ高級SUV新型「QX65」を、世界初公開しました。インフィニティは、日産が米国など、国外で展開する高級ブランドです。同ブランドにとって、新型QX65は2021年以来となるインフィニティの完全新型モデルとなります。【画像】超カッコイイ！ これが日産“新型”「“5人乗り”四駆SUV」です！ 画像