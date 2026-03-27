私はコノミ。夫・アサヒが3週間の育休をとっているのですが、育児にも家事にも非協力的です。アサヒの身勝手な行動に呆然としていた私のもとに、義母から優しいメッセージが届きました。その温かさに涙が溢れ、私は思いきって義両親に助けを求めることにしたのです。駆けつけてくれた義両親に、アサヒの育休中の様子をすべて話しました。怒りをあらわにした義父はすぐにアサヒに電話。「育休は遊びじゃない、すぐに帰ってこい！」