去年4月、五島市で発生した山火事で、検察は68歳の男を略式起訴しました。 廃棄物処理法と森林法違反の罪で略式起訴されたのは、五島市の68歳の会社員の男です。 男は去年4月、五島市松山町で伐採した木の枝約480キロを、ガスバーナーを使って燃やした際、付近の森林に飛び火させ、約4万4000平方メートルを焼損させたとして、書類送検されていました。 この山火事では、最大17世帯38人が一時避難し