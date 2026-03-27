専門部会がJRの対策案を「妥当」と判断 リニア中央新幹線の静岡工区をめぐり、県とJR東海の対話が完了し、年内にも着工する可能性が浮上してきました。 【写真を見る】3月26日に開かれた専門部会の様子 鈴木知事は着工の判断について「できるだけ早い時期に決断したい」と述べ、JR東海に真摯な対応を求めました。 ＜静岡県 平木省副知事＞ 「全てにおいて議論が結論に達したことは、大きな節目でありますし、非常に感慨深いと