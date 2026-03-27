静岡市と早稲田大学が協定締結 市民意識調査に最新手法 市民のニーズや意見をより効果的に市政運営に反映させようと、静岡市は早稲田大学と共同研究の協定を締結しました。 【写真を見る】静岡市が早稲田大学と共同研究の協定を締結 この共同研究は、静岡市が実施する市民意識調査に早稲田大学の研究手法を取り入れるものです。 3月26日、静岡市の難波喬司市長と早稲田大学の田中愛治総長が協定書に署名しました。価値観