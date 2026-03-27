＜アクサレディス初日◇27日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、2年目の飛ばし屋・入谷響が6アンダー・単独首位に立っている。【LIVEフォト】スタイル抜群なツルカレ＆アオカナ1打差2位タイに申ジエ（韓国）とルーキーの鳥居さくら。2打差4位タイには約10カ月ぶり復帰の大山志保、臼井麗香、山内日菜子、穴井詩、山路晶、皆吉愛寿香が続い