国内男子ツアーを管理・統括する「日本ゴルフツアー機構」（以下、JGTO）は26日、都内ホテルで記者会見を行い、3月17日付でツアー運営、および事業展開を担う「株式会社ジャパン・プロゴルフツアー」（以下、J-Tour）を設立したと発表。4月より日系投資ファンドの日本産業推進機構（NSSK）と連携し、新体制で国内男子ツアーの活性化に向けての取り組みをスタートする。どのような改革が行われるのだろうか。【写真】男子ゴルフの改