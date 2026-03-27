◇ナ・リーグドジャース8─2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で2年連続の開幕投手を務め、6回5安打2失点、6奪三振無四球と好投。日本投手としては史上初となる2年連続の開幕戦での白星を挙げ、デーブ・ロバーツ監督（53）も労いの言葉をかけた。指揮官は試合後、山本について「2ストライクから内角高めを狙った