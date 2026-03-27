タレントの久本雅美（67）が25日、自身のインスタグラムを更新。実妹で歌手・俳優の久本朋子（61）とお出かけを楽しんだことを明かし、“顔出し”姉妹ショットを公開した。【写真】「素敵なお写真」実妹との“顔出し”2ショットを多数公開した久本雅美「先日、妹と、劇団後輩のあつしと、全員中野に住んでいながら、中野と言えば、哲学堂！に行ったことがなかった なので、桜も有名なので、観に行ってきました〜」と報告。「ま