政府はきょう（27日）、今後5年間の科学技術政策の方向性を示す新たな基本計画を閣議決定しました。計画では、安全保障と民生用の両方に活用できる“軍民両用”技術の推進に関する記述が初めて明記されました。高市総理「本計画では技術領域の戦略的重点化科学技術の国家安全保障との有機的な連携など、科学技術・イノベーション政策の転換を図ってまいります」27日に閣議決定した第7期科学技術・イノベーション基本計画では、2026