熊本地震被災地の「すまい」の再建について、木村知事は土地区画整理事業の影響で仮住まいが続いていた2世帯に宅地を引き渡したことを発表しました。10年前の熊本地震で一時は、2万255世帯4万7800人が仮設住宅に入居していました。その後、すまいの再建が進む中、益城町木山地区の土地区画整理事業は、合意形成に時間が掛かり、2024年3月の時点でも2世帯4人の仮住まいが続いていました。益城町では土地区画整理事業と連動した県道