元宝塚歌劇団の男役トップスターで俳優の愛華みれ（61）が26日、自身のインスタグラムを更新。“憧れの存在”というタレント・黒柳徹子にプレゼントした手作りのバッグを披露した。【写真】「かわいい」「夢と愛いっぱい」黒柳徹子にプレゼントした愛華みれの手作りバッグ愛華は、24日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（毎週月〜金後1：00）に初出演。投稿では「あこがれの黒柳徹子さまにお会い出来ましたぁ。きゃ〜幸せ」