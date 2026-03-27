子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身の公式ブログを更新。このところ悩まされている薬疹の状態について綴りました。【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん「薬疹が治るのもたぶんあと2息」「まだ半身の浮腫はありもう少し巡りが良くなりますように」古村さんは「薬疹が治るのもたぶんあと2息」と投稿。１つめに『むくみ』を挙げ「昨日時計をする時『チョッときついかな』と思ったけど