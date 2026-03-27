富士通陸上競技部の新加入選手合同取材会が27日、川崎市内で行われた。国学院大主将として今年の箱根駅伝総合2位に貢献した上原琉翔（りゅうと）は「マラソンをメインでやっていこうと思っている。MGC出場権を獲得して、その先の五輪を目指したい」と決意表明。来冬の大阪か東京マラソン出場を視野に練習を積んでいく。28年ロサンゼルス五輪マラソン代表選考会MGCの出場権を獲得できれば、沖縄出身ランナーとしては異例となる