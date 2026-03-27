広島は２７日、著名カープファンが登場する２０２６年シーズン「それ行けカープリレー映像」を公開した。今年で１３シーズン目を迎えた今回のリレー映像では、全１６組が集結。新たに俳優の小沢征悦、声優の神谷明、フリーアナウンサー・神田愛花、大相撲の二所ノ関親方が加わり、「それ行けカープ」を熱唱している。そのほか、俳優の谷原章介、タレントの鈴木福、塚本恋乃葉らが出演。マツダスタジアムでは試合開始１５分