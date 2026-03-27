【「あつまれ どうぶつの森」ブランドムック4種】 3月31日 発売予定 価格：2,959円～ 宝島社は、Nintendo Switch用ゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」のブランドムック4種を3月31日に発売する。価格は「あつまれ どうぶつの森 タンブラーBOOK さくらver.」が2,959円など。 今回登場するアイテムは、ポーチ2種と真空断熱タンブラー2種の計4種