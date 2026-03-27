【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニプレックスとアニメーション制作スタジオ・A-1 Pictures / Psyde Kick Studioによる新作オリジナルアニメーション『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』が2026年7月よりテレビ放送されることが決定。さらに、第1弾PVとキービジュアルが解禁された。あわせて本作のメインキャスト10名が解禁となった。「ひまわりサーカス」のメンバーを演じるのは、鶴巻瑞佳役：野田朋花、川