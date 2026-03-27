【モデルプレス＝2026/03/27】女優の前田敦子が3月25日、自身のInstagramを更新。夏服姿を披露し、話題になっている。【写真】34歳元AKBセンター「思わず見惚れてしまった」大人の色気漂うノースリ姿◆前田敦子、ノースリーブ衣装姿披露前田は自身がモデルを務めたアパレルブランドの2026年の夏物コレクションを着用した写真を複数枚公開。グレーのノースリーブフレアトップスや黒のホルターネックワンピース姿を投稿し、フェミニ