【モデルプレス＝2026/03/27】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が26日、韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）に初出演。「かわいいだけじゃだめですか？」を韓国語バージョンで披露し、話題となっている。【写真】「Mカ」エンディング妖精を務めたCUTIE STREETメンバー◆CUTIE STREET「Mカ」日本語台詞に注目集まる同グループは薔薇があしらわれたメンバーカラーの衣装で登場。代表曲「かわいいだ