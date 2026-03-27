【モデルプレス＝2026/03/27】お笑いタレントのイモトアヤコが3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。バランスの取れた夕飯メニューを公開し、話題となっている。【写真】「イッテQ」40歳タレント「バランスばっちり」サツマイモごはんなど並んだ“一汁二菜の夕飯”◆イモトアヤコ、一汁二菜の食卓を公開イモトは「晩ごはん」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。こんがりと焼けた手羽先のグリル、葉物野菜の味噌汁、レタ