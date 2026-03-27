【モデルプレス＝2026/03/27】タレントの加藤綾菜が3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。急いで作ったという料理が並ぶコンロの写真を公開し、話題となっている。【写真】加トちゃんの37歳美人妻「急いでこれだけ作れるの凄い」肉じゃがなど3口コンロに並ぶ様子◆加藤綾菜、バラエティ豊かな手料理を公開綾菜は「仕事終わって カトちゃんピラティス送迎して 急いで食事の支度」とコメントを添え、コンロの上いっぱいに料