春のセンバツ高校野球、愛知の中京大中京が準決勝進出を決めました。 5年ぶりのベスト4を目指す中京大中京は1回チャンスで、今大会打率5割超えの5番・松田知輝ライトへのタイムリーツーベース。打撃絶好調の主軸の一打で先制します。 その後同点に追いつかれ迎えた3回、エース・安藤歩叶がピンチを招きますが、空振り三振に仕留め無失点で切り抜けます。 1対1のまま迎えた5回。ランナー