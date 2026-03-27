山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2025年3月26日（木）（日本時間27日）MLB開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース 対 アリゾナ・ダイヤモンドバックス ＠ドジャー・スタジアム＞ 粘りの投球で、チームに勢いを呼び込んだ。この日にシーズン開幕戦を迎えたドジャースは地元ロサンゼルスでダイヤモンドバックスと対戦。 開幕投手を任された山本由伸（27）はペルドモ（26）に先制2ラン本塁打を浴びるも、6