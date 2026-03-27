大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年3月26日（木）（日本時間27日）MLB開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース 対 アリゾナ・ダイヤモンドバックス ＠ドジャー・スタジアム＞ これがメジャー最強軍団の底力か。この日にシーズン開幕戦を迎えたドジャースは地元ロサンゼルスでダイヤモンドバックスと対戦したが、5回に打線が繋がり逆転に成功。その後も勢いが止まることはなく、最終的に8-2で押し切っ