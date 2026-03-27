(C)創通・サンライズ 現在公開中の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」が、4月3日より、ラージフォーマットの「SCREENX」と「ULTRA 4DX」でも上映されることが決定した。SCREENXとULTRA 4DXの上映は、ガンダムシリーズ初という。 SCREENXは、正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像を投影することで、広い視界に包まれながら物語世界の“内側”へと没入できる上映